❗️Туристические офисы Крыма хотят открыть на материковой части России «Сейчас уже стоит вопрос в том, чтобы выбрать места и открыть тур-офисы.
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❗️Туристические офисы Крыма хотят открыть на материковой части России «Сейчас уже стоит вопрос в том, чтобы выбрать места и открыть тур-офисы.