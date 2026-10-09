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Актер Сергей Колтаков отправил избранницу и дочь в США, а сам остался рядом с другом

Актер Сергей Колтаков отправил избранницу и дочь в США, а сам остался рядом с другом

Режиссеры побаивались острого языка Сергея Колтакова, а коллеги цитировали его иронию шепотом. За маской взрывного бунтаря близкие видели другое — ранимого интеллигента, способного на абсолютную преданность.

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