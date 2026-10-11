Житель Кубани потерял 2,8 млн рублей на покупке несуществующего Lexus

55-летний житель станицы Ладожская перевел 2 820 000 рублей за Lexus NX 200 2020 года выпуска, который якобы должны были привезти из Китая, однако после оплаты продавец перестал выходить на связь.
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