«Детей затолкали силой»: напавший на ученого РАН изложил свою версию событий

Задержанный за нападение на учёного РАН предложил свое видение конфликта с учеными.Задержанный по делу о гибели учёного РАН Никиты Зезина утверждает, что нападение произошло после того, как сотрудники института якобы силой посадили его детей в машину и отобрали квадроциклы.