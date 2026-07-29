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Царьград

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«Детей затолкали силой»: напавший на ученого РАН изложил свою версию событий

«Детей затолкали силой»: напавший на ученого РАН изложил свою версию событий

Задержанный за нападение на учёного РАН предложил свое видение конфликта с учеными.Задержанный по делу о гибели учёного РАН Никиты Зезина утверждает, что нападение произошло после того, как сотрудники института якобы силой посадили его детей в машину и отобрали квадроциклы.

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