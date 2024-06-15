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Сбежавшие в США после смертельного ДТП турецкая поэтесса и ее сын задержаны

Сбежавшие в США после смертельного ДТП турецкая поэтесса и ее сын задержаны

Правоохранители в США арестовали турецкую писательницу и поэтессу Эйлем Ток, а также ее 17-летнего сына, разыскиваемого Турцией по обвинению в том, что он участвовал в смертельной автокатастрофе в Стамбуле, а затем бежал из страны с помощью своей матери .

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