Сбежавшие в США после смертельного ДТП турецкая поэтесса и ее сын задержаны

Правоохранители в США арестовали турецкую писательницу и поэтессу Эйлем Ток, а также ее 17-летнего сына, разыскиваемого Турцией по обвинению в том, что он участвовал в смертельной автокатастрофе в Стамбуле, а затем бежал из страны с помощью своей матери .