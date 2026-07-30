Минобороны РФ рассказало, куда прилетели российские дроны и ракеты этой ночью

В ночь на 30 июля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военной промышленности, телекоммуникационной и логистической инфраструктуры Украины.
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