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Минобороны РФ рассказало, куда прилетели российские дроны и ракеты этой ночью

В ночь на 30 июля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военной промышленности, телекоммуникационной и логистической инфраструктуры Украины.

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