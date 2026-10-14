Российские войска нанесли удар по логистическому центру в Хмельницком, который, по данным украинских СМИ, являлся последним крупным распределительным узлом торговой сети «Эпицентр».
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