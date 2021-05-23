Славянская доктринаГороскоп на 25 мая Гороскоп на 25 мая 2021 Овен Этот день Овен способен сам превратить в рутину, если начнет бунтовать по любому поводу.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1962 г. 318. (М. А. Й.). Признаем любовь только действенную, только такую, сила которой уявляется в целом ряде действий созвучных. Если действительно любите, докажите на деле вашу любовь в действиях каждого дня. Только словесную любовь не принимаем. Любовь на словах есть не что иное, как вспышки астрала, хотя, быть может, и сильные, но бесплодные делами. И тем более действенной должна любовь быть к Владыке. Слишком много последователи Его говорят о любви и думают о ней и верят, что любят, но слишком делают мало. Не нужна Владыке такая любовь, не нужны уверения в ней. Но нужны огненные действия, скрепленные этим огненным чувством, не засоренные словесною шелухою. Трудно порою не верить людям, которые сами верят в то, что они говорят, но на деле не уявляют и не применяют в делах. Потому, если любите, как говорите, явите силу этой любви на делах, созвучных Заветам Владыки, Который Позвал вас на великое Действо. Словесные утверждения не имеют никакого значения, равно как и уверения, ибо тот, кто действовать может и действует мощно, – молчит, а если заговорил, то слова его будут подобны ударам тяжелого молота, ибо насыщены энергией действия.Юрий ИльиновМужество Четвертую энергетическую спираль сердечной чакры составляет Галактическая стихия МУЖЕСТВО. Мужество — это стихия, состоящая из 4-х энергий, проявляющихся в таких психоэнергетических качествах человека, как ответственность, приятие. Цвет этой стихии можно описать как ярко-фосфоресцирующий белый с бледно-бирюзовым отливом. Мужество — понимается, как способность брать ответственность за свои решения, мысли и, как результат, деяния. Например, мужество Учителя, взявшего на себя ответственность за людей, которых он посвящает в таинство духовного развития. Это не ответственность в партнерстве и в каких-то деловых отношениях, а взятие ответственности на себя за свои чувственные реакции или (и) за неосознанные реакции другого. Ответственность в том, что человек не будет вести поиск причин из вне, из серии: "вы меня довели", "а как можно еще с такими людьми поступать" и т. п., а сумеет увидеть причины своих состояний и деяний в себе. Мужество — это приятие себя (или другого) во всех возможных осознаваемых или неосознаваемых, сознательных или бессознательных проявлениях своей сущности. Чтобы эти качества могли проявиться у человека, ему необходимо обратить внимание на свой уровень осознанности в моменты принятия каких-либо решений; и приятие себя, в любой ситуации, таковым, каким он является на данном этапе своего развития (во всех сферах). При определенном уровне осознанности, это может быть а) некая ментальная установка (не столько знание о тонких энергетических телах, хотя и это может сюда относиться) на то, что человек — сложная биопсихологическая конструкция, действия и поступки которой определяются и обуславливаются как осознаваемыми, так и неосознаваемыми, сознательными и бессознательными мотивами; б) и установка на приятие как тех, так и иных действий человека, которые являются в той или иной обстановке дисгармоничными. И приятие этого возможно только тогда, когда у вас есть осознание, что человек (либо вы сами) поступает или действует так, не осознавая, либо подсознательно. Поясним разницу между неосознаваемым и подсознательным. Можно осознать, что человек действует подсознательно, что это у него в подсознании, что причина каких-либо поступков или деяний находится в подсознательной программе, но сам процесс осознания (без вывода и анализа) может не изменить подсознательную программу. Хотя сам факт выявления подсознательной программы говорит о высоком уровне осознанности, т. е. человек осознал, что какая-то программа в нем работает. Но остается необходимость вытащить это из подсознания и сделать сознательным. А потом он точно также будет осознавать свои сознательные программы, т. е. мотивы каких-то поступков или действий. Осознанность выступает как некий фактор, как способ выявления и контроля как осознанных, так и неосознанных программ. Осознанность — более высокое качество, чем сознательное и бессознательное, и только она является инструментом, чтобы человек мог оперировать с сознательным и бессознательным.Комментировать
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