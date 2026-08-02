Елена Радионова сообщила о решении Малинина продолжать карьеру

Елена Радионова прокомментировала решение олимпийского чемпиона Ильи Малинина продолжить карьеру. Фигурист, известный своими уникальными достижениями, включая первый четверной аксель, будет выступать в следующем сезоне, радуя свою многочисленную армию поклонников.
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