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Царьград

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Елена Радионова сообщила о решении Малинина продолжать карьеру

Елена Радионова сообщила о решении Малинина продолжать карьеру

Елена Радионова прокомментировала решение олимпийского чемпиона Ильи Малинина продолжить карьеру. Фигурист, известный своими уникальными достижениями, включая первый четверной аксель, будет выступать в следующем сезоне, радуя свою многочисленную армию поклонников.

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