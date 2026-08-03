"Критическая масса": в Раде ужаснулись случившимся в ВСУ

Главной проблемой Вооруженных сил Украины является не просто нежелание граждан идти на фронт, а панический страх перед армией, из которой новобранцы массово дезертируют при любой удобной возможности, заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в видеоинтервью изданию «Украинская правда».