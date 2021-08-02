СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области

У следствия нет подтверждения того, что "орского маньяка" Валерия Андреева действительно видели в Московской области, сообщил руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис в интервью РИА Новости.
У следствия нет подтверждения того, что "орского маньяка" Валерия Андреева действительно видели в Московской области, сообщил руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис в интервью РИА Новости.
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