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СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области

СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области

У следствия нет подтверждения того, что "орского маньяка" Валерия Андреева действительно видели в Московской области, сообщил руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис в интервью РИА Новости.

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