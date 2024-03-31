Юнармейцы отряда «Алмаз» Самарской области победили в финале Всероссийской спартакиады по военно-спортивному многоборью

В рамках спартакиады были проведены различные дисциплины, среди которых: бег, силовые упражнения, прыжки через скакалку, прыжок с места, неполная разборка-сборка автомата Калашникова АК-74, снаряжение магазина Ак-74 и стрельба.
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