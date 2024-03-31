Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Сделайте подарок 1-му каналу- увольте К.Эрнста и тогда 30-летие ,быть может, отметите победителями.МЧС России поздра...
  • Игорь Петров
    В Ярославской обл...
  • Олег Самойлов
    Так у нее пенсия 9850 рублей! Есть откуда откладывать каждый месяц хотя бы по десятку тысяч!В Мордовии курьер...

Юнармейцы отряда «Алмаз» Самарской области победили в финале Всероссийской спартакиады по военно-спортивному многоборью

Юнармейцы отряда «Алмаз» Самарской области победили в финале Всероссийской спартакиады по военно-спортивному многоборью

В рамках спартакиады были проведены различные дисциплины, среди которых: бег, силовые упражнения, прыжки через скакалку, прыжок с места, неполная разборка-сборка автомата Калашникова АК-74, снаряжение магазина Ак-74 и стрельба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх