Алена Рапунцель рассказала о борьбе с раком четвертой стадии, проведя полтора месяца в московской больнице.
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