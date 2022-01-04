На львовском ТВ подытожили 2021-й «песней года» про Бандеру

Песня «Батько наш Бандера», которую пели украинские школьники во время флешмоба по травле учителей-«ватников», а затем все, кому не лень, от политиков до раскольников «ПЦУ», стала настоящим прорывом года на Украине.
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