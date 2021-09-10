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Житель Челнов, сбросивший девочку с качелей, избежал уголовной ответственности

Житель Челнов, сбросивший девочку с качелей, избежал уголовной ответственности

Житель Челнов, сбросивший с качелей девочку, избежал уголовной ответственности. Согласно результату судмедэкспертизы, проведенной в ходе доследственной проверки, вред здоровью ребенка причинен не был, и оснований для возбуждения уголовного дела нет.

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