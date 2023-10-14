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Совет депутатов британских евреев о решении не подсвечивать «Уэмбли»: «Такая слабая реакция не делает чести FA. Cотни израильтян были убиты, изнасилованы и похищены»

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

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