Книгомирье, часть 5.

Велес продолжал:– Да, сва -ра и лада сделали великий подарок арию, воплощенному в первом человеке на земле перуне, а заодно и всему человечеству, в виде чувства земной любви и женщины, которая воплотилась одновременно с ним.
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