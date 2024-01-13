Автоэксперты рассказали, как правильно нужно менять масло в автомобиле

Недостаток масла и несвоевременная его замена могут привести к серьезным проблемам.Обычно автопроизводители рекомендуют менять масло каждые 15 000 километров, однако в условиях повышенной нагрузки или частой езды в пробках этот интервал следует сократить вдвое.