Спикер парламента Крыма: работа по оценке ущерба, нанесённого полуострову киевским режимом, будет продолжена

Владимир Константинов, ставший ранее вновь председателем Государственного совета Республики Крым (парламент), заявил, что после обновления состава совета будет продолжена работа по оценке ущерба, который за все эти годы был нанесён Крыму Украиной.
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