«Стыд и позор». В Японии вспомнили Хиросиму в попытке обвинить Россию в ядерной угрозе, но «забыли», кто сбросил бомбу

Заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета Безопасности международной организации по Украине вновь обвинила Россию в ядерной угрозе, упомянув бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии