Ради 6 миллионов астраханец организовал разбойное нападение на кузена

После разбоя он с награбленными деньгами поехал отдыхать в Краснодар. В полицию г. Астрахани поступило заявление от 43-летнего предпринимателя: на него напали двое неизвестных и похитили деньги на сумму более 6 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии