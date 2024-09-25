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Царьград

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"Никто не собирается на танках кататься по всей Одессе": Подполье разоблачило игру спецслужб Украины

"Никто не собирается на танках кататься по всей Одессе": Подполье разоблачило игру спецслужб Украины

Украинские спецслужбы сообщили, что обезвредили группу, которая готовила силовой захват Одессы – и всё у них для этого было, и оружие, и обмундирование, и штат.

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