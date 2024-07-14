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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о 2-м пенальти Роналду Словении после неудачи: «При чем здесь эгоизм? Он не спрятался в кустах – нормально, когда лидеры берут на себя ответственность в трудных ситуациях»

Черчесов о 2-м пенальти Роналду Словении после неудачи: «При чем здесь эгоизм? Он не спрятался в кустах – нормально, когда лидеры берут на себя ответственность в трудных ситуациях»

– Вам не кажется, что вокруг Евро в принципе создается слишком много странноватой проблематики? Вы, например, считаете Роналду эгоистом за то, что он пошел бить пенальти Словении, а потерпев неудачу, снова взялся за мяч в послематчевой серии? – Роналду доверили, в первую очередь тренер, поэтому и ударил.

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