Черчесов о 2-м пенальти Роналду Словении после неудачи: «При чем здесь эгоизм? Он не спрятался в кустах – нормально, когда лидеры берут на себя ответственность в трудных ситуациях»

– Вам не кажется, что вокруг Евро в принципе создается слишком много странноватой проблематики? Вы, например, считаете Роналду эгоистом за то, что он пошел бить пенальти Словении, а потерпев неудачу, снова взялся за мяч в послематчевой серии? – Роналду доверили, в первую очередь тренер, поэтому и ударил.