Движение ограничили на трассе «Чита-Хабаровск» из-за лесного пожара

Движение ограничили на участке км 12+900 - км 13+200 федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск под Читой в связи с лесным пожаром и сильной задымленностью, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Забайкалье».
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