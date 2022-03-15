Киев возбудил уголовное дело в отношении Марии Захаровой

MFA Russia/ Globallookpress.com Украинские сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении главкома ВКС России Сергея Суровикина и официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой.
MFA Russia/ Globallookpress.com Украинские сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении главкома ВКС России Сергея Суровикина и официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой.
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