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Киев возбудил уголовное дело в отношении Марии Захаровой

Киев возбудил уголовное дело в отношении Марии Захаровой

MFA Russia/ Globallookpress.com Украинские сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении главкома ВКС России Сергея Суровикина и официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

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