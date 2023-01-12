Бандформирования убили в Южном Судане троих сотрудников ООН и 11 мирных жителей

Стало известно о гибели трое гуманитарных работников ООН и 11 мирных жителей в результате нападения боевиков в Южном Судане, пишет France Press со ссылкой на сведения, поступившие из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Стало известно о гибели трое гуманитарных работников ООН и 11 мирных жителей в результате нападения боевиков в Южном Судане, пишет France Press со ссылкой на сведения, поступившие из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
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