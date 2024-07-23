Гурцкая рассказал, сколько Глушенков получает за голы в «Зените»

В его контракте есть пункт о вознаграждении за каждое результативное действие Футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» рассказал, что игрок «Зенита» Максим Глушенков получает € 10 тыс.
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