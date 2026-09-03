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«Мы переохладили экономику». Греф указал на экономические проблемы России

«Мы переохладили экономику». Греф указал на экономические проблемы России

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Сбербанка Герман Греф вновь обратил внимание на тревожные тенденции в российской экономике.

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