Еще любит ее? Женатый Джастин Бибер странно отреагировал на помолвку Селены Гомес

Джастин Бибер и Селена Гомес расстались много лет назад. У светловолосого певца даже появилась семья, но, кажется, разговоры о том, что бывших возлюбленных все ещё связывают чувства, никогда не прекратятся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии