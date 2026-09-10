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Татар-информ

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«Разве что суд может повлиять»: Журова раскрыла причину недопуска Валиевой

«Разве что суд может повлиять»: Журова раскрыла причину недопуска Валиевой

Фото: телеграмм-канал фигуристки Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает Камилу Валиеву до соревнований, опасаясь, что ее возвращение может вызвать негативную реакцию.

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