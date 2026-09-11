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Пронедра

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Российские удары вскрыли слабые места украинской военной машины. Счет идет на дни

Российские удары вскрыли слабые места украинской военной машины. Счет идет на дни

Очередная ночь стала для Украины проверкой на прочность. Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам противника, поразив цели сразу в нескольких регионах страны.

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