Дурной характер или усталость? Как заметить и вылечить детский невроз

В современном мире детский невроз встречается все чаще и чаще. Такую распространенную проблему многие родители, к сожалению, игнорируют, принимая поведение ребенка за усталость или проявление «характера».
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