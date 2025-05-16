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Суд признал законным заочный приговор наёмнику за теракт в Курской области

Суд признал законным заочный приговор наёмнику за теракт в Курской области

Апелляционный военный суд принял решение оставить без изменения и признать законным заочный приговор в 23 года, назначенный американскому наёмнику Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману, который в составе ВСУ участвовал в нападении на Курскую область.

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