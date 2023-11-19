В Новосибирске актера Никиту Зубкова забрали в армию

«Никита отправляется на срочную военную службу. Служи нашей Родине смело и доблестно! Будем ждать твоего возвращения домой», - прокомментировали отправку в армию своего молодого актера в администрации драматического театра «На левом берегу».
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