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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске актера Никиту Зубкова забрали в армию

В Новосибирске актера Никиту Зубкова забрали в армию

«Никита отправляется на срочную военную службу. Служи нашей Родине смело и доблестно! Будем ждать твоего возвращения домой», - прокомментировали отправку в армию своего молодого актера в администрации драматического театра «На левом берегу».

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Владимир Матвеев
Не забрали, а призвали в армию...
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