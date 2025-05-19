То Лам подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней

Во время официального визита в Беларусь генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко портрет, созданный из драгоценных камней.
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