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То Лам подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней

То Лам подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней

Во время официального визита в Беларусь генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко портрет, созданный из драгоценных камней.

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