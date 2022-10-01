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Автоинспекторы и представители общественности провели акцию «Пожилой водитель»

Автоинспекторы и представители общественности провели акцию «Пожилой водитель»

Месячник пожилого человека ежегодно проходит в Республике Алтай, начиная с 1 октября. В этот период различные организации и ведомства проводят мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общественности к проблемам и нуждам пожилых людей.

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