Автоинспекторы и представители общественности провели акцию «Пожилой водитель»

Месячник пожилого человека ежегодно проходит в Республике Алтай, начиная с 1 октября. В этот период различные организации и ведомства проводят мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общественности к проблемам и нуждам пожилых людей.
Месячник пожилого человека ежегодно проходит в Республике Алтай, начиная с 1 октября. В этот период различные организации и ведомства проводят мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общественности к проблемам и нуждам пожилых людей.
Свежие комментарии