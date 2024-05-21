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«Сразу все вылетает из головы»: какие породы собак не поддаются дрессировке

«Сразу все вылетает из головы»: какие породы собак не поддаются дрессировке

Собаки охотничьих и охранных пород почти не поддаются дрессировке. Об этом NEWS.ru рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

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