«Сразу все вылетает из головы»: какие породы собак не поддаются дрессировке

Собаки охотничьих и охранных пород почти не поддаются дрессировке. Об этом NEWS.ru рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии