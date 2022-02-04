Berg PRESS

459 подписчиков

Экс-замглавы разведки НАТО Стружик: визит Виктора Орбана в Москву раскалывает альянс и ЕС

Экс-замглавы разведки НАТО Стружик: визит Виктора Орбана в Москву раскалывает альянс и ЕС

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик в эфире польской радиостанции RMF FM раскритиковал визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх