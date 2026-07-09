AliExpress: самые востребованные ноутбуки в России середины 2026 года

Десятое место занял единственный чисто игровой ноутбук в топ-10 и самый дорогойКоманда AliExpress СНГ проанализировала продажи ноутбуков за второй квартал 2026 года и составила рейтинг самых популярных моделей.
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