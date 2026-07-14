Час расплаты наступил: из-под США выбивают их главную опору

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В прошлом месяце главный торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир выразил недовольство бразильской системой мгновенных платежей Pix, которая, по его словам, создает неравные условия для американских компаний, включая Visa и Mastercard.