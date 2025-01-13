РЭО: более 400 единиц техники поставлено в новые регионы

Российский экологический оператор поставил в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области 442 единицы специализированной техники для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 22 720 контейнеров и бункеров за два года.
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