Российская армия взяла населенные пункты Водолаги и Новополь Населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) перешли под контроль российской армии.
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