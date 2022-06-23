Вирусолог Зверев объяснил, почему у сибирской язвы не будет продолжения в России | ТСН24

Выявленный случай заражения сибирской язвой в Ставропольском крае – не повод поддаваться панике. Почему россиянам не нужно ждать эпидемии, в беседе с Тульской службой новостей рассказал вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.