Где калининградцы могут заключить договоры о техобслуживании газового оборудования: новые возможности

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря, ФедералПресс. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что подать заявку на заключение договоров о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования можно во всех отделениях МФЦ.
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