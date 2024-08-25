Казахстан и СВО

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Спички - не игрушка

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Истребители-перехватчики МиГ-31 сил воздушной обороны Республики Казахстан Десятки самолётов, сотни танков на хранении и задолженность перед Россией 13 млрд долларов Автор: Андрей Митрофанов Когда началась Российская специальная военная операция (СВО) на Украине, никто и представить не мог, насколько она затянется, какого напряжения сил и средств потребует от воюющих сторон.

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