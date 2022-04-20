Киев предложил переговоры в Мариуполе «без предварительных условий»

Украина готова провести переговоры в Мариуполе в формате «один на один» или «два на два» для спасения находящихся там военных и гражданских лиц, заявил советник руководителя офиса украинского президента и член украинской делегации Михаил Подоляк.
Украина готова провести переговоры в Мариуполе в формате «один на один» или «два на два» для спасения находящихся там военных и гражданских лиц, заявил советник руководителя офиса украинского президента и член украинской делегации Михаил Подоляк.
Свежие комментарии