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Киев предложил переговоры в Мариуполе «без предварительных условий»

Киев предложил переговоры в Мариуполе «без предварительных условий»

Украина готова провести переговоры в Мариуполе в формате «один на один» или «два на два» для спасения находящихся там военных и гражданских лиц, заявил советник руководителя офиса украинского президента и член украинской делегации Михаил Подоляк.

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