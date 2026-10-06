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Царьград

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Винный эксперт Азат Кутлушин раскрыл секреты выбора турецкого вина

Винный эксперт Азат Кутлушин раскрыл секреты выбора турецкого вина

Винный эксперт Азат Кутлушин рассказал о выборе турецкого вина. Он отметил рост качества вин средней ценовой категории и рекомендовал автохтонные сорта, такие как Öküzgözü и Kalecik Karası.

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