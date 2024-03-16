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Копитар забросил 20+ шайб в 13-м сезоне за карьеру – новый рекорд «Лос-Анджелеса». Он обошел Дионна, Робитайла и Тэйлора

Копитар забросил 20+ шайб в 13-м сезоне за карьеру – новый рекорд «Лос-Анджелеса». Он обошел Дионна, Робитайла и Тэйлора

Капитан «Кингс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:0) и был признан первой звездой.

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