Колумбия: по меньшей мере трое бывших диссидентов ФАРК из фронта Карлоса Патиньо были убиты и один заложник был освобожден в ходе операции по обеспечению безопасности в районе Пуэрто-Нуэво муниципалитета Меркарес, департамент Каука, вдоль границы с департаментом Нариньо, 22 июля.
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