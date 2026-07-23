Колумбия: по меньшей мере трое бывших диссидентов ФАРК из фронта Карлоса Патиньо были убиты и один заложник был освобожден в ходе операции по обеспечению безопасности в районе Пуэрто-Нуэво муниципалитета Меркарес, департамент Каука, вдоль границы с департаментом Нариньо, 22 июля.