Удары ВС России по портам вынудили судно НАТО укрыться в Румынии

Русские войска продолжают атаковать черноморские и дунайские порты Украины. После попадания беспилотников корабль, связанный с НАТО, изменил курс и попытался спрятаться в румынской гавани, сообщает "АиФ".
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